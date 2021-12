Redmi K50 Gaming Edition più potente di un Motorola Edge X30?

Redmi K40 Gaming Edition è il primo smartphone pensato per il gioco da mobile dell'azienda cinese, lanciato all'inizio di quest'anno. Il sub brand di Xiaomi continuerà questa serie con l'uscita di un successore il prossimo anno. Secondo i rapporti, il Redmi K50 Gaming Edition incarna la professionalità dei telefoni per e-sport in termini di aspetto, ricarica rapida e trigger sul dorso.

Redmi K50 Gaming Edition: avrà la MIUI 13 al lancio

Abbiamo appena saputo inoltre che il K50 Gaming Edition arriverà con il primo chip a 4 nm al mondo, il chip Dimensity 9000.

L'ultimo rapporto su questo terminale mostra che questo smartphone verrà fornito con MIUI 13 basata su Android 12. Questo sistema migliorerà la fluidità del telefono aggiungendo caratteristiche e funzioni nuove di zecca.

Su AnTuTu, il punteggio Dimensity 9000 supera 1 milione proprio come lo Snapdragon 8 Gen1. In effetti, questo SoC sembra essere più avanzato dello Snapdragon 8 Gen1 in termini di tecnologia. Inoltre, il consumo energetico e i problemi di riscaldamento sembrano essere migliori rispetto a quelli della controparte di Qualcomm.

Il Redmi K50 Gaming Edition ha recentemente ottenuto un'altra certificazione in Cina con il numero di modello 21121210C. La costruzione del dispositivo sembra essere eccezionale e pare che verrà fornito con lo stesso Corning Gorilla Victus del suo predecessore.

La versione gaming del Redmi K50 con Dimensity 9000 dovrebbe utilizzare un display OLED a 120 Hz o 144 Hz. Avrà una configurazione fotografica che include un sensore Sony Exmor IMX686 da 64 MP come snapper principale. Ci sarà anche un sensore ultra-wide OV13B10 da 13 MP e un tele macro da 8 MP OV08856 di VTech.

Il quarto sensore sarà il sensore di profondità di campo GC02M1 da 2 MP di GalaxyCore. Inoltre, potrebbe esserci una versione speciale che utilizzerà il sensore Samsung ISOCELL HM2 con risoluzione di 108MP.

Il Redmi K50 sarà probabilmente il primo modello 2K di Redmi a supportare regolazioni della frequenza di aggiornamento più elevate. Nelle notizie correlate, Xiaomi rilascerà diversi nuovi prodotti questo mese tra cui smartphone, auricolari e smartwatch.