Redmi K50: ecco quale sarà il suo processore

Secondo quanto riferito, la serie Redmi K50 e il nuovo Realme GT Neo 3 saranno dotati del chipset Dimensity 8000 di MediaTek appena svelato.

Redmi K50 con Dimensity 8000 a bordo

Per chi non lo sapesse, il SoC MediaTek Dimensity 8000 è stato annunciato (ma non presentato) ufficialmente dall'azienda taiwanese il 16 dicembre durante una conferenza stampa.

Il processore Dimensity 9000 invece, è stato ufficializzato il mese scorso, con altri chipset di livello di punta attesi di MediaTek nelle prossime settimane. Si prevede che anche altri OEM di telefonia come Xiaomi e Realme lanceranno nuovi smartphone con le nuove soluzioni premium di Mediatek.

Ora, l'informatore affidabile Digital Chat Station ha ricevuto alcune importanti informazioni sui prossimi flagship del sub brand di Xiaomi. Secondo lui, gli smartphone della serie Redmi K50 saranno alimentati dal processore Dimensity 8000.

Con specifiche quasi simili, non c'è da meravigliarsi se l'imminente Realme GT Neo 3 e il gaming phone di Redmi saranno in competizione sul mercato.

In precedenza, anche il Redmi K40 vanilla e il Realme GT Neo 2 offrivano caratteristiche simili, con processore Snapdragon 870 e altre sorprendenti somiglianze.

Dettagli del chipset Dimensity 8000

Il Dimensity 8000 deve ancora essere presentato, ma MediaTek lo ha anticipato questa settimana e ha riferito che sarà un'alternativa più economica all'ammiraglia D9000 già rilasciata. Il processore dovrebbe avere un processo di fabbricazione a 5 nm, a differenza di quello a 4 nm del Dimensity 9000 con quattro core Cortex-A78 (2,75 GHz) e quattro core CPU A55 (2,0 GHz).

Il SoC dovrebbe anche essere dotato di GPU Mali-G510 MC6 e dovrebbe essere il 22% più veloce del Dimensity 1200.Sarà inoltre dotato del supporto per display QHD+, con supporto anche per una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. Il chipset dovrebbe anche supportare la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1.

Il colosso taiwanese, di recente, con i suoi processori sta dando una dura concorrenza al gigante numero uno del mercato Qualcomm.

Secondo un recente studio di Counterpoint per le spedizioni di chipset per smartphone da luglio a settembre 2021, MediaTek ha ottenuto una quota di mercato totale del 40%, mentre la rivale americana ha una quota di mercato del “solo” 27%.