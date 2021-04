Il prossimo gaming phone Redmi con Dimensity 1200 potrebbe essere commercializzato con il marchio “POCO” in alcuni mercati selezionati. In india, per esempio, o in Europa, potrebbe giungere con il moniker del sub-brand più frizzante di casa Xiaomi.

Redmi: il gaming phone avrà il chispet Dimensity 1200

Nelle scorse ore, OPPO ha annunciato Realme GT Neo come il primo telefono al mondo alimentato dal chipset Dimensity 1200 da 6 nm. Anche Redmi dovrebbe presentare un dispositivo con tale chipset e si ipotizza che possa essere un device pensato per i videogiocatori.

Un informatore cinese ha rivelato oggi che il numero di modello del prossimo telefono da gioco del sub-brand di Xiaomi è M2104K10C. La variante indiana dello stesso telefono potrebbe sbarcare in India (così come in altre realtà mondiali) come un dispositivo avente il marchio POCO.

Poiché il chipset Dimensity 1200 offre prestazioni di punta come il SoC Snapdragon 870, sembra che il gaming phone Redmi possa essere ribattezzato come un telefono facente parte della serie F (F3 Pro?). Sfortunatamente, non sono ancora note altre specifiche del telefono.

Upcoming Redmi Gaming phone (M2104K10C) = POCO F_ * (M2104K10I) (with MediaTek Dimensity 1200 SoC) pic.twitter.com/rOJ9C1fDr4 — the_tech_guy (@_the_tech_guy) March 31, 2021

Nelle notizie correlate, sappiamo che un terminale a marchio Redmi con numero di modello M2103K19PC è stato recentemente certificato dall’ente di regolamentazione TENAA cinese. Si dice che questo telefono sia dotato di specifiche come un pannello LCD da 90 Hz con supporto per la risoluzione FHD +, una fotocamera principale da 48 megapixel, un sensore per le impronte digitali posto sul frame laterale e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

Si ipotizza che la variante indiana del telefono con numero di modello M2103K19PI arriverà come un prodotto POCO in India. Ricordiamo infine, che l’azienda sta lavorando su un telefono chiamato POCO M2 Reloaded. Al momento non sono disponibili informazioni sulle sue specifiche.

Xiaomi

Smartphone