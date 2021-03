POCO M2 Reloaded è appena stato individuato nel codice della MIUI 12 e il lancio sembra essere imminente. Di fatto, il debutto del suddetto dispositivo sul mercato indiano potrebbe essere dietro l’angolo poiché il nome è stato individuato all’interno del software della skin proprietaria di Xiaomi.

POCO M2 Reloaded: cosa sappiamo?

POCO M2 è l’offerta di fascia media dell’azienda lanciata a settembre dello scorso anno e sembra che il marchio possa presto lanciare una sua variante denominata “Reloaded“. Un frammento di codice è stato trovato all’interno della MIUI 12 con il moniker POCO M2 Reloaded, come riportato da XDA Developers per gentile concessione dell’utente Kacper Skrzypek. Sfortunatamente, al momento non si sa molto altro sul telefono e non è chiaro se il sub-brand annuncerà effettivamente il telefono. Considerando come POCO ha aumentato il suo gioco nel segmento di fascia media e di budget, possiamo ipotizzare che il lancio di POCO M2 Reloaded in India potrebbe avvenire molto presto. Non sappiamo però se l’azienda voglia commercializzarlo anche al di fuori del territorio asiatico.

Specifiche tecniche del POCO M2

Giusto come “remind me“, ricordiamo le specifiche tecniche del POCO M2 ; il device presenta un display FHD + da 6,53 pollici con una tacca a goccia per la fotocamera selfie e un vetro Corning Gorilla Glass. È alimentato dal SoC MediaTek Helio G80 abbinato a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria, che è ulteriormente espandibile tramite uno slot per schede microSD.

Segnaliamo che di recente il brand ha presentato il POCO X3 Pro e il POCO F3.

Xiaomi

Smartphone