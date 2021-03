Diverse fonti di recente hanno pubblicato nuovi dettagli relativi al primo smartphone da gioco di Redmi che offrirà grandi prestazioni ad un prezzo molto interessante. Ultimamente, Lu Weibing, Presidente di Xiaomi Group China e General Manager del brand Redmi, si è detto impaziente di mostrare il nuovo dispositivo. Diversi insider inoltre, confermano che il primo smartphone da gioco dell’azienda sarà alimentato dal processore Dimensity 1200 di punta di MediaTek.

Redmi: il gaming phone sarà potentissimo ma low-cost

Il dispositivo riceverà uno schermo OLED piatto con un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Secondo quanto riferito, questo è lo stesso display Samsung E4 AMOLED di ultima generazione trovato negli smartphone della serie Redmi K40. È stato nominato “il miglior schermo piatto del settore” dai laboratori DisplayMate Technologies con un punteggio A + massimo. Ora è noto che il telefono da gioco riceverà una batteria da 5000 mAh, oltre al supporto per la ricarica rapida da 65 W, che ricaricherà completamente la batteria in appena mezz’ora. Inoltre, il prodotto dovrebbe ricevere delle specifiche hardware di punta, così da competere con i Black Shark della casa madre. Sarà venduto al dettaglio per circa $ 300.

Xiaomi ha ottenuto un gran successo per le serie di terminali di punta Redmi K40 e K40 Pro, che hanno debuttato in Cina all’inizio di marzo. In precedenza aveva riferito che il primo lotto di 300.000 device è andato “sold-out” in soli 5 minuti. Il prossimo importante traguardo è stato ora annunciato; un milione di unità. L’azienda ha impiegato meno di un mese dall’inizio delle vendite – solo 23 giorni – per ottenere tale record.

Si noti che finora i due terminali sono stati venduti solo in Cina. Al di fuori di tale mercato è impossibile acquistarli. Come ha spiegato il presidente di Xiaomi Group China e CEO di Redmi Lu Weibing, la domanda di smartphone supera notevolmente l’offerta, ma Redmi ha voluto mantenere un prezzo basso, nonostante la carenza globale di chip.

Anche le vendite del modello più potente della serie, il K40 Pro +, sono iniziate oggi in Cina. Il suo costo parte da $ 430 e presenta uno schermo Samsung AMOLED, Snapdragon 888 e una fotocamera da 108 Mpx. Sul mercato internazionale, il Redmi K40 viene venduto con il moniker POCO F3.

