Redmi A2 in super offerta a 79,99 euro da MediaWorld

Il nuovo volantino October Tech di MediaWorld vede tra i protagonisti assoluti il Redmi A2. Il base gamma del brand di Xiaomi è in super offerta a 79,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nemmeno nulla per le spese di spedizione.

Redmi A2 in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

I punti di forza del Redmi A2 sono il processore MediaTek Helio G36 e il sistema di fotocamera a tecnologia avanzata dual camera AI. Ottima anche la batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga durata della carica dello smartphone in qualsiasi situazione.

Sale sugli scudi in particolare per il sofisticato sistema dual camera posteriore da 8 megapixel. Nonostante il numero di pixel possa far sembrare il contrario, le foto risultano nitide e con un ottimo dettaglio, tanto da non sfigurare nel confronto con i telefoni dal valore superiore anche ai 150-200 euro.

L’altro elemento di spicco del nuovo Redmi di fascia economica è il processore octa-core firmato MediaTek, che dona allo smartphone una velocità senza eguali in questa fascia di prezzo.

Segnaliamo infine il design fresco e giovanile del telefono, che lo rende un’ottima scelta anche per un regalo a un amico o a un figlio.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld per acquistare Redmi A2 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.