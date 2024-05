Recensione Samsung Galaxy A25 5G: a 189€ è l'entry level DEFINITIVO

Uscito ormai qualche mese fa insieme ai fratelli minori della serie A, Samsung Galaxy A25 5G porta alcune caratteristiche interessanti sulla fascia bassa del mercato. Lo abbiamo testato a fondo per capire quale possa essere il target ideale per questo entry level. Scopriamo come funziona nella nostra recensione completa, analizzando pregi e difetti del dispositivo.

Specifiche tecniche, Design e Display

Il Samsung Galaxy A25 5G si posiziona nella fascia bassa del mercato con un design semplice ma funzionale. Disponibile in vari colori come Brave Black, Personality Yellow, Fantasy Blue e Optimistic Blue, il telefono ha una costruzione interamente in plastica che lo rende leggero ma davvero robusto. Le dimensioni sono 161 x 76.5 x 8.3 mm, con un peso di 197 grammi.

Sul lato destro, troviamo i pulsanti per il volume e il tasto di accensione, che integra anche un lettore di impronte digitali, che si dimostra sempre veloce e preciso nello sblocco dello smartphone.

Ciò che proprio non convince è la generosa cornice che circonda lo schermo, con un bordo inferiore veramente ampio. In alto troviamo la fotocamera anteriore incassata in una goccia, elemento piuttosto anacronistico e che sa tanto di 2018. Sembra quasi come se Samsung – speculando -avesse riciclato delle scorte di magazzino per realizzare il pannello frontale di questo A25.

Il Galaxy A25 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e un refresh rate di 120Hz. Questo schermo offre una luminosità massima di 1000 nits, rendendolo ottimo per l’uso all’aperto anche in condizioni di luce intensa.

La qualità del display non è fantastica in termini assoluti, ma risulta eccellente per un dispositivo di questa fascia, grazie colori vividi e brillanti e un’ottima resa dei neri grazie alla tecnologia AMOLED​. In linea generale, il display si dimostra senza alcun dubbio uno dei punti di forza di A25 5G, anche grazie all’alto refresh rate.

Prestazioni

Sotto il cofano, l’A25 5G monta un processore Exynos 1280 accoppiato a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD. La batteria è da 5000 mAh, garantendo una buona autonomia grazie anche alla ricarica rapida da 25W. Completa il pacchetto hardware il supporto per la connettività 5G, il Bluetooth 5.3, e il Wi-Fi dual-band.

In linea generale, lo smartphone funziona discretamente bene e il modesto processore riesce a garantire una fluidità minima sufficiente per tutte le operazioni giornaliere. Per gli utenti meno pretenziosi, le prestazioni di questo A25 5G sono buone e contribuiscono all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Foto e Video da rivedere

Il comparto fotografico del Galaxy A25 5G è composto da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Le foto scattate con il sensore principale sono di buona qualità, con colori leggermente saturi, tipici dei dispositivi Samsung. Tuttavia, la fotocamera ultra-wide lascia molto a desiderare in termini di dettaglio e qualità complessiva, mentre il sensore macro è del tutto superfluo.

Per quanto riguarda i video, il Galaxy A25 5G supporta la registrazione in 4K a 30 fps. La qualità dei video è appena sufficiente e manca una stabilizzazione efficace, rendendo i video un po’ mossi. In condizioni di buona illuminazione, i risultati sono accettabili, ma la qualità degrada rapidamente in situazioni di scarsa luce​.

Insomma, Galaxy A25 5G non è di certo adatto a chi scatta tante foto e registra molti video, a meno che non si abbiano zero pretese in termini di qualità delle immagini.

Batteria e Ricarica

La batteria da 5000 mAh del Galaxy A25 5G offre un’ottima autonomia, capace di durare fino a due giorni con un uso moderato. La ricarica rapida da 25W permette di ricaricare il dispositivo in tempi relativamente brevi, sebbene non sia la più veloce sul mercato. La combinazione di un processore efficiente e una batteria capiente rende questo telefono ideale per chi cerca un dispositivo con una buona durata della batteria.

Prezzi e considerazioni finali

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A25 5G è di 319€, del tutto fuori scala per un dispositivo di questo genere. A distanza di qualche mese dall’uscita, il prezzo di vendità si è ormai assestato sui 200€, nettamente più in linea con il valore del prodotto.

Attualmente (maggio 2024) su Amazon è possibile trovarlo a 189€ e a questa cifra diventa un acquisto veramente interessante, per chi vuole uno smartphone che ha tutto quello che serve ma con i dovuti compromessi che ogni entry level si porta dietro.