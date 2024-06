Siri si aggiornerà prima del 2025: nuove funzionalità in arrivo

Durante il WWDC, Apple ha annunciato una serie di miglioramenti in arrivo per Siri. Sebbene la maggior parte sia prevista per il 2025, alcune novità non si faranno attendere e saranno introdotte anche al lancio di iOS 18 e quindi prima della fine del 2024. Dall’interfaccia a miglioramenti nella comprensione dell’assistente virtuale: ecco cosa aspettarci.

Quali novità in arrivo per Siri nel 2024?

Come spiegato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On per Bloomberg, il primo aggiornamento riguarderà l’introduzione di una nuova interfaccia utente con l’inserimento di un effetto luminoso sui bordi del dispositivo, già mostrata peraltro durante il WWDC.

Inoltre, l’assistente vocale subirà un miglioramento generale del comparto relativo al linguaggio: così sarà in grado di comprendere meglio gli utenti, anche quando pronunciano parole sbagliate.

Verranno apportate migliorie anche alla già esistente funzionalità Type to Siri, che consente agli utenti di comunicare con l’assistente tramite testo anziché input vocale.

Per le restanti novità, legate anche a una maggiore introduzione dell’Intelligenza Artificiale, bisognerà attendere fino al prossimo anno. Il “salto” più grande per Siri sarà l’integrazione di ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI, che permetterà di sfruttarne tutte le potenzialità direttamente su iPhone.