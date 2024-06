HONOR 200 Pro: riscatta il tuo coupon da 100 euro

Il nuovo HONOR 200 Pro, nella configurazione 12+512 GB Ocean Cyan, è in offerta lancio a 699,90 euro, grazie al coupon omaggio di 100 euro riscattabile inserendo il codice ABHONOR200 in fase di check-out. Se ci si iscrive al sito HONOR è possibile ottenere un ulteriore sconto, dato che il coupon passa da 100 euro a 150 euro. Ed in più, aderendo al servizio HONOR Change Plan, si ricevono 70 euro di extra sconto come bonus permuta, per un prezzo finale di 579,90 euro.

Il nuovo medio gamma di HONOR è uno smartphone equilibrato, che ha nel comparto fotografico il suo fiore all’occhiello. Gli altri suoi principali punti di forza sono il display e la batteria da oltre 5.000 mAh.

HONOR 200 Pro in offerta lancio a 579,90 euro

Il comparto camere della versione Pro di HONOR 200 è formato da una camera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/1.9, una ultra-grandangolare da 12 megapixel con campo visivo di 112° e apertura f/2.2, più un teleobiettivo 2,5X da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/2.4 (sensore Sony IMX906). I risultati sono da cameraphone.

Promossa a pieni voti anche l’autonomia. Il merito va alla maxi-capienza della batteria (5.200 mAh) e alla ricarica rapida a 100W, che permette di raggiungere il 50% in 13 minuti e il 100% in appena 35 minuti (con in più compatibilità alla ricarica wireless a 66W).

Un altro punto di forza è il display da OLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e 4.000 nits di luminosità di picco. Sotto la scocca, infine, troviamo il SoC Snapdragon 8s Gen 3 con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM.

Grazie all’offerta lancio disponibile sul sito ufficiale, HONOR 200 Pro è in offerta a 579,90 euro invece di 799,90 euro. In più, una volta completato l’acquisto, tramite l’accesso all’app My HONOR è possibile beneficiare di una garanzia di 6 mesi sullo schermo in caso di rottura.