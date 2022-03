Realme V25 avrà più RAM a disposizione del vostro PC?

Dopo il rumor riguardante l'elevata probabilità che Realme V25 copi la singolare feature di Realme 9 Pro series che permette di cambiare il colore del telaio posteriore quando colpito dalla luce solare, in queste ore il colosso cinese pubblica un teaser in cui svela che la RAM di Realme V25 può essere estesa fino a un massimo di 19 GB.

Sì, proprio così: Realme V25 avrà a disposizione un quantitativo di RAM superiore a quello disponibile sulla maggior parte dei computer presenti in circolazione.

Realme V25 monterà fino a 19 GB di RAM?

Come fa Realme V25 ad arrivare ad avere fino a 19 GB di RAM? Semplice: il modello più prestante, quello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, potrà sfruttare la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion) della Realme UI per incrementare il quantitativo di RAM prendendo in prestito spazio dalla ROM – in questo caso 7 GB.

Le ultime indiscrezioni pubblicate in rete circa la scheda tecnica di Realme V25 lo danno del tutto simile al modello Realme 9 Pro, anzi: sembra proprio che il telefono sia la versione rebrandizzata del device pensata per la commercializzazione in Cina. Se il rumor dovesse rivelarsi corretto, Realme V25 dovrebbe montare un display LCD IPS da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 695 con 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W (su cavo), Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 e il telaio posteriore realizzato con una particolare tecnologia che garantisce il cambio di colore dal blu al rosso – e viceversa – quando colpito dalla luce solare.

Infine, vi ricordiamo che Realme V25 è atteso al lancio oggi 3 marzo in un evento online: vi terremo informati non appena ci saranno novità circa le informazioni al lancio e la disponibilità sul mercato.