Realme ha in cantiere un device con questa feature di Realme 9 Pro?

Secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete in queste ore, è altamente probabile che Realme V25 – atteso al lancio in Cina domani 3 marzo – disporrà della stessa singolare tecnologia di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ che permette al telaio posteriore di cambiare colore quando esposto alla luce del Sole.

Lo stesso responsabile marketing di Realme, infatti, aveva preannunciato che Realme V25 sarebbe stato il primo a montare questa nuova tecnologia: evidentemente non è il primo a tutti gli effetti considerando la disponibilità della serie Realme 9 Pro in Italia, ma di fatto lo sarà quando verrà presentato in Cina.

Un rumor svela che Realme V25 sarà un semplice rebrand di Realme 9 Pro per la Cina

A tal proposito, in base alle informazioni TENAA pubblicate in rete in questi giorni proprio su Realme V25, ci sono altissime probabilità che il nuovo device non sia altro che il rebrand di Realme 9 Pro per il mercato cinese – motivo per cui sarà il primo device a montare il telaio che cambia colore in Cina.

Se Realme V25 sarà Realme 9 Pro sotto mentite spoglie, è molto probabile che entrambi gli smartphone condivideranno la stessa scheda tecnica (forse con qualche piccola differenza). Ci si aspetta quindi che Realme V25 monti un pannello LCD IPS da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Non dovrebbero esserci cambiamenti nemmeno per la fotocamera principale: a tal proposito è probabile che monti un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sembra, ma non è assicurato, che per il mercato cinese sarà disponibile anche una variante con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno.