Realme: un nuovo medio gamma passa dal TENAA con Android 12 e non solo

Realme, dopo aver chiuso il 2021 con un record incredibile in Europa, sembra non aver ancora esaurito le cartucce per l’inizio del 2022: dopo l’arrivo di Realme GT 2 Series in Italia e i numerosi leak e altre indiscrezioni sull'atteso smartphone di fascia medio alta Realme GT Neo3, il TENAA ha registrato il passaggio di due smartphone Realme di fascia media con codice prodotto RMX3575/6.

Secondo i primi dati pubblicati in rete, sembra che entrambi i device abbiano la stessa identica scheda tecnica: pertanto è molto probabile che in realtà si tratti di un solo smartphone con differente connettività.

Realme RMX3575/6 passa dal TENAA con una scheda tecnica da medio gamma

Realme RMX3575/6 monta un display TFT da 6.56 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1612 pixel, Android 12 e il sensore di sblocco laterale integrato nel tasto di accensione. Lo smartphone monta un processore octa-core da 2.2 GHz – non è ancora noto il modello ma molto probabilmente si tratta di un SoC MediaTek di fascia media -, 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD. Il dispositivo integra una batteria da 4980 mAh ma purtroppo non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli. Il nuovo smartphone di Realme monta una fotocamera selfie da 8 MP mentre sul retro è costituita da un sensore da 13 MP accompagnato da un sensore da 2 MP. Il device ha dimensioni pari a 163.8 x 75.1 x 8.1 mm e pesa 185.5 grammi.

In questi ultimi giorni gli occhi dei fan Realme sono tutti puntati sul modello Realme GT Neo3. Lo smartphone di fascia media atteso al lancio in Cina ormai da un giorno all’altro, è stato fotografato dal vivo nei giorni scorsi con un design che conferma tutte i leak e i render di cui abbiamo parlato svariate volte. Si tratta del primo smartphone Realme a montare il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 e una ricarica rapida da 150W.