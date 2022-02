Realme chiude il 2021 con un nuovo record senza precedenti

Il 2021 verrà ricordato come l'anno in cui Realme ha reso possibile l'impossibile, merito di una incredibile crescita nel mercato degli smartphone che le ha permesso di chiudere l'anno con il +518% in Europa. Si tratta di un dato che lascia senza parole, soprattutto se consideriamo i dati più “umani” raggiunti invece da colossi del calibro di Xiaomi e OPPO.

Realme stravolge il mercato degli smartphone in Europa

Realme si conferma ancora una volta come il brand di smartphone più in rapida crescita nel Vecchio Continente, e si posiziona anche nella top 5 in 13 Paesi europei: è probabile che l'arrivo della serie Realme 9 Pro consegnerà le chiavi dell'Europa al colosso cinese, soprattutto considerando le ottime caratteristiche tecniche dei due device in arrivo tra qualche giorno.

L'ultimo rapporto di Canalys in relazione al mercato globale degli smartphone ha confermato che Realme è l'unico tra i cinque più importanti brand – Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO – a registrare una crescita a tre cifre: +518% e +449% nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno passato.

Numeri ancora più incredibili quando si osservano i dati relativi all'Europa Occidentale: in questo caso Realme ha registrato una crescita del +1365% su base annua che le ha consentito di entrare nella top 5 dei maggiori brand in Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. Di questo passo è chiaro che Realme voglia conquistare la vetta della classifica con i suoi device caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo incredibile.