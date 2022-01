Realme non teme Apple e Samsung: che numeri in 2 anni

L'incredibile stagione di record di Realme continua con l'arrivo di una notizia molto importante per il brand: la serie numerica degli smartphone Realme ha raggiunto 40.6 milioni di unità vendute ad appena 2 anni dal lancio del modello Realme 1. Secondo i dati raccolti da Strategy Analytics, infatti, il colosso cinese ha superato il traguardo dei 40 milioni di device venduti assicurandosi il quarto posto nella categoria delle “famiglie di smartphone New Age” a partire dal Q3 2021.

La serie numerica degli smartphone Realme registrano un record senza precedenti

“Eravamo gli sfavoriti, i nuovi arrivati. Non avevamo paura di essere audaci perché non avevamo niente da perdere“, sottolinea Madhav Sheth, Vice Presidente di Realme. “Questo risultato è una testimonianza di quanto bene Realme sia stato accolto a livello globale e dai grandi passi avanti che abbiamo fatto dal 2018. Fin dall'inizio, Realme si è concentrata sulla sua missione di portare una combinazione di innovazione tecnologia, stile e design a quante più persone possibile. Nel raggiungere i 40 milioni di vendite, la serie numerica incarna i valori di Realme e l'impegno a continuare a realizzare la nostra missione condivisa in futuro.”

I numeri sono chiari e inequivocabili: quel +610% tra il 2020 e il 2021 in Italia sottolineano quanto il brand sia cresciuto rapidamente nel nostro Paese. Sempre più utenti, infatti, scelgono le soluzioni Realme per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e anche l'esperienza utente già matura nonostante si tratti di un brand giovane. L'atteso arrivo della serie Realme GT 2 in Europa contribuirà senza dubbio a far crescere la quota di mercato della compagnia nel Vecchio Continente, ma dal nostro punto di vista Realme deve offrire più aggiornamenti Android ai propri utenti se vuole competere a pieno con gli altri OEM, a maggior ragione con Samsung.