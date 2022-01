Realme, cosa combini? Ecco quanti aggiornamenti Android supporterà

Mentre Realme festeggia il traguardo di 60 milioni di smartphone venduti nel 2021 e conferma l'arrivo di GT 2 Pro in Europa assieme ad altri dispositivi tra notebook e tablet, il colosso cinese conferma che saranno solo due gli aggiornamenti Android supportati ufficialmente dal team di sviluppo. In un settore (quello mobile) dove ci si sta spostando verso la policy 3+3 per quanto riguarda gli aggiornamenti OS e quelli di sicurezza, l'azienda decide di andare controcorrente limitandosi invece ad appena 2 versioni di Android.

Realme garantisce solo due aggiornamenti Android

Vivo, HMD (Nokia), OPPO e Xiaomi offrono tre aggiornamenti Android per una vasta gamma di smartphone, ma purtroppo Realme ha invece deciso di fermarsi a solo due versioni dell'OS mobile sviluppato da Google. La conferma arriva direttamente da Madhav Sheth, vice presidente di Realme, che annuncia questa triste decisione con le seguenti parole: “Credo che ci stiamo attenendo al programma che garantisce due anni di aggiornamenti per l'OS e tre anni di aggiornamenti regolari per le patch di sicurezza.”

Per farvi un esempio: Realme GT 2 Pro è stato lanciato in Cina con Android 12 e la Realme UI 3.0. Secondo i piani aziendali sarà supportato fino ad Android 14, mentre la nuova famiglia Xiaomi 12 sarà aggiornata fino ad Android 15. Non ci resta che sperare in un cambio di idee da parte dell'azienda al fine di garantire un maggiore supporto per i proprio device di fascia alta.