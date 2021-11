Realme Pad: questo tablet è un MOSTRO, preordine a 199€

Il tablet Realme Pad è finalmente in preordine in Italia. Lo trovi su eBay a un prezzo super interessante, considerando le caratteristiche. Per l'occasione, lo porti a casa a 199€ appena invece di 259€. Godi anche di spedizioni assolutamente gratis, direttamente dallo store ufficiale.

Realme Pad: finalmente disponibile anche il tablet

Un prodotto eccezionale, pensato per studiare, lavorare, guardare film, ma anche divertirsi e videogiocare. Un dispositivo dotato di ampio display da 10,4″ con risoluzione 2K, completato da ben quattro speaker audio stereo con supporto al Dolby Atmos.

Il suo cuore pulsante è il processore Mediatek Helio G80, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. La batteria non teme rivali, con i suoi 7100 mAh e il supporto alla ricarica rapida.

Pensato per essere prestante, ma anche sottile e leggero, ha un rapporto schermo cornice dell'82,5%. Portalo sempre con te e usalo in qualsiasi contesto. Naturalmente, puoi anche effettuare videochiamata, grazie alla videocamera HD ed ai microfoni incorporati.

Il sistema operativo è ovviamente Android, con supporto al sistema operativo ottimizzato per l'utilizzo su tablet Realme UI per Pad.

Insomma, un tablet completissimo e con ottime prestazioni. Adesso Realme Pad è anche più interessante per al lancio puoi pagarlo meno del prezzo di listino. Come anticipato in apertura, lo trovi direttamente su eBay a 199€ invece di 259€. Le spedizioni sono assolutamente gratis. Sii veloce però: l'offerta è e tempo e le quantità limitate.