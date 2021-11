Realme Pad con Snapdragon 870: presto anche da noi

Il nuovo tablet Realme Pad con processore Qualcomm Snapdragon 870 verrà lanciato presto in Europa; scopriamo maggiori dettagli.

Realme Pad: cosa sappiamo al momento?

A settembre, il sub brand di OPPO ha lanciato il suo primo tablet chiamato Realme Pad in India e in Cina. È un device economico con una serie di funzionalità interessanti proposte all'interno di un prodotto dal prezzo concorrenziale.

Questo dispositivo dovrebbe essere rilasciato in Europa. Prima di questo ora, un informatore affidabile rivela che la variante per il vecchio continente avrà un processore tutto nuovo rispetto all'iterazione originale.

Realme Pad launching soon in Europe

Qualcomm Snapdragon 870 5G

10,4" 1200 x 2000 IPS

4 + 64 (+external SD-Card)

8 MP + 8MP (Front)

7100mAh + 18W

Secondo @_snoopytech_, il terminale verrà lanciato presto da noi. Il leaker afferma che il dispositivo sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870 invece che dal MediaTek Helio G80.

Ma è interessante notare che, nonostante sia dotato di una CPU di fascia alta, il tablet arriverà solo con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. In ogni caso, avrà il supporto per l'espansione della memoria tramite schede MicroSD.

Proprio come il Realme Pad originale, anche questo avrà una camera posteriore da 8 MP, una snapper selfie da 8 MP e una batteria da 7.100 mAh con supporto per la ricarica da 18 W. Infine, non avrà solo lo stesso design, ma anche l'identico peso di 440 g.

Pochi giorni fa, i prezzi del prodotto per l'Europa sono trapelati tramite il sito di un rivenditore. Di conseguenza, riportiamo che il suddetto prodotto avrà un prezzo di partenza di 239 euro. Si parte con la variante da 3 GB + 32 GB e si arriva alla versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per i dati.

Se i cartellini dei prezzi e le specifiche sopra menzionati risulteranno veritieri, il realme Pad sarà il tablet con Snapdragon 870 più conveniente in Europa. Detto questo, il marchio deve ancora annunciare ufficialmente la data di lancio per la regione.