Realme Narzo 50: è arrivato il nuovo re della fascia entry level

Nel giorno in cui scopriamo interessanti dettagli su Realme GT Neo 3 e si parla addirittura della possibilità che possa montare la ricarica rapida a 150 W, il colosso cinese toglie i veli a Realme Narzo 50.

Il successore di Realme Narzo 30 si presenta con un design giovanile molto valido per la fascia di prezzo a cui viene indirizzato, e anche la scheda tecnica nasconde delle piccole sorprese davvero niente male.

Realme Narzo 50: caratteristiche e design

Partendo dal design, registriamo con piacere la presenza di un pannello flat con una fotocamera punch hole e non invece dal classico notch a goccia che ancora oggi si trova in alcuni modelli di smartphone Android economici. Il telefono monta un display IPS LCD da 6.6 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz – wow, non ce l'aspettavamo – e un rapporto display/telaio del 90.8%.

Sotto la scocca è invece presente il processore MediaTek Helio G96 accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM LPDDR4x e 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile fino a un massimo di 1 TB tramite microSD. Piuttosto interessante la fotocamera principale con un sensore Samsung JN1 da 50 MP, un sensore per foto ritratto da 2 MP e un sensore macro da 2 MP. Buona anche la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, così come la conferma che Android 11 sarà presto aggiornato ad Android 12 con la Realme UI 3.0.

Insomma, considerando il prezzo convertito in euro del modello più prestante con 6 GB di RAM e 128 GB, lo smartphone di Realme è da prendere assolutamente in considerazione soprattutto per l'incredibile supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel Full HD+ con frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz e luminosità massima di 480 nits;

processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2;

4/6 GB di memoria RAM di tipo LPPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

fotocamera posteriore con sensore Samsung JN1 da 50 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore per foto ritratto da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 16 MP con apertura f/2.1;

sensore di sblocco laterale e jack audio da 3.5 mm;

connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS e porta USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W;

dimensioni: 164.1 × 75.5 × 8.5 mm;

peso: 194 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0 aggiornabile ad Android 12 con la Realme UI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Realme sarà disponibile all'acquisto dal prossimo 3 marzo nelle colorazioni Speed Blue e Speed Black ai seguenti prezzi:

4+64 GB a 12999 rupie indiane, circa 150 euro;

6+128 GB a 15499 rupie indiane, circa 180 euro.

Al momento non ci sono indicazioni circa l'eventuale disponibilità del device anche per il nostro Paese.