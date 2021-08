Il gigante cinese degli smartphone Realme sta ottenendo risultati da record grazie alla sua serie Realme GT 5G. Ora si apprende, dalle parole di un alto dirigente dell'azienda, che la società è intenzionata a diventare il marchio online numero uno.

Realme: 20-30 milioni di device nel 2021

Per far sì che ciò accada, il sub brand di OPPO sta puntando a vendere circa 20 milioni a 30 milioni di dispositivi nel 2021. Questo notizia arriva dopo il lancio del GT 5G e del GT Master Edition 5G in India.

Il vicepresidente del marchio e CEO di Realme India, Europa, Madhav Sheth ha dichiarato ai microfoni di IANS che “Noi crediamo che la serie Realme GT 5G sarà apprezzata dagli utenti“.

“Nel complesso, quest'anno il marchio mira a fare il massimo sforzo per fornire almeno 20-30 milioni di dispositivi per soddisfare la domanda del mercato. Questo Diwali, sei milioni è l'obiettivo minimo che puntiamo a raggiungere“, ha aggiunto.

Il CEO ha affermato che con il lancio dei nuovi telefoni, la compagnia mira a rivoluzionare il segmento premium con le sue offerte competitive.

“Con il lancio della serie Realme GT 5G, siamo in grado di completare ulteriormente il nostro portafoglio di smartphone che andrà sicuramente a beneficio dell'intero marchio. Questo è un solido passo avanti verso il nostro obiettivo di essere i primi 3 marchi indiani e il numero 1 online quest'anno“, ha affermato.

Ha anche detto che la società sta pianificando di aumentare l'attenzione sul form factor a conchiglia che ora è molto popolare, secondo i ricercatori e le interazioni con i fan.

“Il due in uno e gli altri sono fattori di forma interessanti, ma a meno che non ci sia una richiesta da parte dei nostri consumatori, rimarremo fedeli ai modelli Clamshell, ha affermato.

Sheth ha anche parlato dei laptop che l'azienda ha recentemente lanciato, con il nome di Realme Book (slim) che viene offerto in due diverse varianti, una con Intel Core i3 con 8 GB + 256 GB e una con processore Core i5 di 11a generazione con 8 GB di RAM e 512 GB di RAM.

Ha detto infatti che “Laptop, tablet e molti marchi elettronici hanno svolto ruoli più importanti nella vita delle persone nell'era post-pandemia. Abbiamo ricevuto diverse richieste da parte dei clienti per lanciare il laptop tuttavia, per non offendere alcun marchio, abbiamo scoperto che la maggior parte dei prodotti lanciati nel mercato indiano sono troppo costosi o non presentano funzionalità aggiornate. Riteniamo che questo dovrebbe cambiare”.

