Realme Book ha spedito unità per 10 milioni di yuan nella sua prima vendita in Cina. Di fatto, pochi giorni fa, dopo averlo annunciato per settimane, il sub brand di OPPO ha ufficialmente ampliato il suo portafoglio di dispositivi lanciando il suo primo laptop in diversi mercati.

Realme Book: le ragioni del successo

Oggi (il 25 agosto), il laptop appena lanciato è stato ufficialmente messo in vendita nel paese di origine del marchio, la Cina, e la società ha riportato numeri di vendita impressionanti per la prima vendita del Realme Book.

L'azienda afferma di essere riuscita a vendere unità PC per un valore di oltre 10 milioni di yuan nella prima fase di spedizioni in Cina, anche quella in cinque minuti. I numeri includono le vendite registrate sullo store online dell'azienda, nonché su JD.com e Huantai Mall.

In Cina, il portatile è disponibile in due modelli: la versione con SoC Intel Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD che costa 4.299 yuan (~$664) e quella con Intel Core i5 + 16GB RAM + 512GB SSD che ha un prezzo di 4.699 yuan (~$725) ma ha un prezzo promozionale di 4.299 yuan per un arco temporale limitato.

Il Realme Book è dotato di un frame metallico, un logo del marchio a specchio e la parte anteriore sfoggia una tastiera retroilluminata. Il laptop pesa solo 1,38 kg e misura 14,9 mm ed è disponibile in due opzioni di colore: Real Blue e Real Grey.

È alimentato dal processore Intel Core i5 di 11a generazione, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR4X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione SSD PCIe. Per quanto riguarda la grafica, il notebook sfoggia la grafica Iris Xe di Intel ed esegue il sistema operativo Windows 10, ma supporterà Windows 11 in futuro.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 54 Wh e viene fornito con il supporto per la ricarica super veloce da 65 W. L'azienda ha promesso 11 ore di durata della batteria e afferma che 30 minuti di ricarica possono portare la batteria fino al 50%.

