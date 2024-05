Motorola Edge 30 5G da 256GB su eBay a PREZZO da FAVOLA, solo 169€

Stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone e acquistarne uno più performante, con più memoria e la tecnologia 5G, senza però spendere un capitale? Allora fiondati su eBay e non perderti questa occasione. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello il mitico Motorola Edge 30 5G a soli 169 euro, invece che 299,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci anche il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto già applicato del 40% più un ulteriore ribasso di 10 euro con il codice promozionale per un risparmio totale di più di 130 euro. È chiaro che siamo di fronte a un’offerta pazzesca e dato che scadrà in fretta dovrai essere rapidissimo.

Motorola Edge 30 5G a prezzo stracciato solo su eBay

Penso che siamo d’accordo sul fatto che a un prezzo del genere uno smartphone come Motorola Edge 30 è davvero l’affare del giorno. Si tratta di un entry level con qualche punto in più che garantirà prestazioni eccellenti. È dotato del potente Snaprdragon 778G Plus di Qualcomm supportato da 8 GB di RAM.

Gode di una memoria interna da 256 GB e della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e aprire le pagine in un istante. Anche quando giochi online vedrai una notevole differenza. Goditi poi il display AMOLED gigante da 6,5 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. E se ti piace la fotografia potrai immortalare i due momenti migliori con la splendida tripla fotocamera da 50 MP.

Insomma se stai cercando il giusto compromesso tra qualità e prezzo oggi l’hai sicuramente trovato in questo splendido smartphone. Fai veloce perché le unità disponibili sono poche. Dunque vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 30 5G a soli 169 euro, invece che 299,90 euro. Ricordati di inserire anche il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento per beneficiare di un ulteriore sconto di 10 euro. Ordinandolo subito lo riceverai a casa tua entro due giorni senza pagare la spedizione.