Asus ROG Phone 8, ottimo prezzo su Amazon: smartphone da gaming definitivo

L’Asus ROG Phone 8 è uno smartphone top di gamma pensato per i gamer e che, proprio per questo, offre anche ottime prestazioni per l’uso quotidiano. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: lo paghi 1040€ con un risparmio di 59€ sul suo prezzo di listino. E sì, se lo desideri al momento del checkout potrai spezzare l’importo in più pagamenti mensili.

Con un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, una risoluzione di 2448 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 165Hz e una luminosità di picco di 2500 nits, garantisce immagini straordinarie e una fluidità eccezionale durante il gaming e la riproduzione di contenuti multimediali.

Il display è anche ottimizzato per la precisione dei colori con un Delta E inferiore a 1, ideale per la modifica di immagini e video.

Sotto il cofano, il ROG Phone 8 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna, rendendolo uno dei telefoni più potenti sul mercato. Questo hardware permette di gestire senza problemi i giochi più esigenti come “Genshin Impact” e “Call of Duty: Warzone Mobile” a impostazioni elevate, senza rallentamenti o stuttering. Il telefono è inoltre dotato di WiFi 7 e gestione intelligente dei dati per garantire prestazioni di rete ottimali, essenziali per il cloud gaming.

Per tutti questi ottimi motivi, se stai cercando uno smartphone che sia un mostro di potenza, ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello. E poi, diciamocelo chiaramente: il design iper-aggressivo con tanto di logo RGB sulla scocca è semplicemente stupendo. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito ad un ottimo prezzo.