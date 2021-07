Realme è pronto per tenere un nuovo evento di lancio del prodotto domani alle 14:00 ora locale in Cina; nel corso della presentazione. la società annuncerà i telefoni della serie GT Master Edition, progettati dal Maestro Naoto Fukasawa.

Realme GT Master Edition Series: debutto previsto per domani

Il produttore di smartphone con sede in Cina ha condiviso oggi un nuovo poster teaser per il prossimo dispositivo in arrivo; viene confermato che Realme GT Master Edition arriverà anche in una inedita colorazione bianca. Sembra essere un semplice bianco e la foto del telefono mostra un modulo fotografico verticale posto nell'angolo in alto a sinistra e avente tre sensori della fotocamera.

In precedenza, la società aveva rivelato un'opzione di colore grigio scuro per il prossimo smartphone, descrivendo l'estetica del prodotto come “design della valigia da viaggio“. Il pannello posteriore del telefono ha un trattamento speciale in pelle liscia 3D, una lente starburst integrata dello stesso colore del corpo e una struttura in metallo in lega di alluminio.

Il dispositivo è il Realme RMX3361 che è stato recentemente approvato dal TENAA. In termini di specifiche, lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz.

Nel comparto fotografico, si dice che il dispositivo vanti una fotocamera selfie Sony IMX615 da 32 megapixel e una tripla lente alla back cover comprendente la main camera da 64 megapixel, il sensore da 8 megapixel e quello da 2 megapixel. Il dispositivo esegue il sistema operativo Android 11 pronto all'uso con l'interfaccia personalizzata Realme UI 2.0 dell'azienda e una batteria da 4.300 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

Secondo quanto riferito, il telefono sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. C'è anche un'altra variante (Realme RMX3366) con un display AMOLED Full-HD + 120Hz da 6,55 pollici, chipset Snapdragon 870, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

OPPO

Smartphone