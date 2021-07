In queste ore sono emerse le prime immagini promozionali del nuovo Realme GT Master Edition. In più, sono emersi i primi documenti ufficiali che mostrano le specifiche tecniche del device.

Realme GT Master Edition: design

La serie GT Master Edition del sub brandi di OPPO verrà lanciata il 21 luglio in Cina. Prima del debutto, sono apparse immagini promozionali del telefono che ne rivelano il design. Allo stesso tempo, su Weibo sono comparsi alcuni documenti che mostrano quelle che sono le specifiche tecniche complete.

Il device sfoggerà una tinta grigio scuro. Inoltre, disporrà di un modulo in vetro per il suo sistema a tripla lente. Accanto al modulo della camera si può vedere il logo Realme unico con la firma del designer giapponese Naoto Fukasawa. Non è chiaro se questo dispositivo sia effettivamente il GT Master Edition, ma ipotizziamo che sia così.

I documenti trapelati (via) mostrano che il terminale vanterà un pannello AMOLED da 6,43 pollici capace di offrire una risoluzione di 120Hz. Dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 778G ed è probabile che arrivi in ​​due varianti: una da 8 GB di RAM + 128 GB e l'altra da 8 GB di RAM + 256 GB.

Il dispositivo ospiterà una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Ci sarà una fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 megapixel e il modulo posteriore sarà composto da un sistema a tripla lente così ripartito: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Il dispositivo verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0. Questo device è il RMX3361 che è stato recentemente approvato dal TENAA. Ad ogni modo, il terminale arriverà anche in Europa, stando a quanto dichiarato dalla società cinese.

Ancora pochi giorni di attesa e la nostra curiosità verrà placata; voi cosa ne pensate?

