Realme GT Master Explorer Edition price leaked ahead of launch.😍



– 6.55" 120HZ AMOLED HDR10+ display

– 1100nits brightness

– 4300mAh battery with 65 W fast charging

– 50MP SONY IMX766 with OIS

– Android 11

– SD870



– 6GB+128GB ¥2999 ~ ₹34,597 ~ €392 ~ $462#Realme #Oppo pic.twitter.com/ln74rh7yqj