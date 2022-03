Realme GT 2 Pro vs OPPO Find X5: quale comprare

Realme GT 2 Pro e OPPO Find X5 rappresentano senza ombra di dubbio due tra i migliori smartphone Android del momento, ma in alcuni casi potrebbe essere piuttosto complicato scegliere quale comprare tra i due. Come per ogni smartphone Realme, il device ha dalla sua un hardware di altissimo livello impreziosito anche da un prezzo molto aggressivo che si avvicina a OPPO Find X5.

A questo punto nascerebbe spontanea la domanda: quale acquistare tra i due considerando alcuni aspetti importanti come il design, il display, l’hardware/software, la fotocamera, la batteria e il prezzo.

Realme GT 2 Pro vs OPPO Find X5: quale scegliere tra i due?

Design

Entrambi i device arrivano con un design molto particolare e dal forte sapore premium. C’è da dire, però, che Realme GT 2 Pro è l’unico a montare un telaio sviluppato per minimizzare al massimo l’impronta ecologica. OPPO Find X5 ha invece dalla sua un mix sapiente di vetro e alluminio che conferisce al telefono un design molto accattivante, anche se non integra il singolare telaio in ceramica del fratello OPPO Find X5 Pro.

Display

Realme GT 2 Pro ha senza ombra di dubbio un display superiore a quello di OPPO Find X5: potremmo dire che è molto più simile a quello del fratello OPPO Find X5 Pro e a quello di OnePlus 10 Pro. Si tratta di un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ da 1440 x 3216 pixel, tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, 1400 nit di luminosità massima e certificazione HDR10+. OPPO Find X5 ha dalla sua alcune similitudini ma si ferma solo a risoluzione Full HD+. Entrambi, inoltre, montano due speaker stereo e il sensore di impronte integrato.

Hardware e software

Realme GT 2 Pro è in una posizione di vantaggio anche per quanto riguarda l’hardware: è il primo device di Realme a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supporta fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Di contro, OPPO Find X5 si ferma al vecchio (ma ancora valido) Qualcomm Snapdragon 888. Entrambi gli smartphone arrivano con Android 12 e le rispettive personalizzazioni Android.

Fotocamera

Per quanto riguarda l’aspetto fotografico OPPO Find X5 ha certamente una marcia in più rispetto a Realme GT 2 Pro. Entrambi gli smartphone montano un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS e un altro sensore Sony IMX766 ultra grandangolare da 50 MP. La differenza più grande è per il terzo sensore: Find X5 monta un sensore telescopico da 13 MP mentre Realme GT 2 Pro un sensore microscopico da 3 MP con zoom 40x.

Batteria

Realme GT 2 Pro monta un modulo più ampio da 5000 mAh, ma non regge il confronto con il supporto alla ricarica rapida da 80W di OPPO Find X5 – il device di Realme si ferma a “soli” 50W.

Prezzo

Il prezzo, forse l’elemento più importante tra i due, vede una piccola differenza a favore di Realme GT 2 Pro che, come dicevamo in apertura, conta su una strategia commerciale molto più aggressiva di quella di OPPO. Una volta valutate con attenzione le informazioni che vi abbiamo fornito nei capitoli precedenti, potete procedere all’acquisto dei due device attraverso questi link: