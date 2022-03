Realme C31: dopo i render ecco la probabile scheda tecnica

A distanza di qualche giorno dal leak che ci aveva svelato il design di Realme C31, il nuovo smartphone di fascia economica del colosso cinese, in queste ore sono state pubblicate le specifiche tecniche complete del device di Realme.

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo e ufficiale, riteniamo che le caratteristiche che scopriremo in questo articolo corrisponderanno quasi sicuramente alla scheda tecnica definitiva del device di fascia economica.

Le specifiche leak su Realme C31 lo dipingono come un entry level

Come successore di Realme C21, il nuovo modello ha dalla sua una differente soluzione per quanto riguarda la fotocamera principale: in questo caso è possibile notare la presenza di un modulo triplo. Contrariamente al vecchio modello dove il sensore fisico di sblocco era posizionato sul retro, sembra invece che su Realme C31 sarà posizionato lateralmente nel tasto di accensione.

Scheda tecnica (RUMOR)

Lo smartphone dovrebbe montare un display da 6.5 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1600 pixel con notch a goccia e una cornice inferiore piuttosto vistosa: si tratta del classico design che siamo abituati a vedere da diversi anni in quasi tutti gli smartphone Android di fascia economica. Con una luminosità massima di 400 nit e un contrasto di 1500:1, il display del nuovo smartphone di Realme dovrebbe avere un rapporto display/telaio dell'88.7%; è un bel passo in avanti considerando il rapporto dell'80.8% del modello Realme C21 dell'anno scorso.

Nuovo design a parte, la fotocamera tripla posteriore dovrebbe montare le stesse lenti con un sensore principale da 13 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP; frontalmente è invece atteso un sensore selfie da 5 MP. Sotto il cofano è altamente probabile che sarà presente il processore Unisoc T612 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W (il minimo sindacale), jack audio da 3.5 mm e porta microUSB.

Realme C31 dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 130 euro per il modello con 3/32 GB e 149 euro per il modello con 4/64 GB.