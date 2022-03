Realme C31 si mostra con un design che sa di vecchio

Nel giorno in cui ci aspettiamo numerose novità da Realme per quanto riguarda il lancio del tanto atteso smartphone di fascia medio alta Realme GT Neo3, abbiamo l'opportunità di scoprire diverse informazioni su Realme C31 grazie a un leak che ne svela il design e parte della scheda tecnica.

Come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, Realme C31 sarà a tutti gli effetti un altro smartphone di fascia economica a montare un design e una scheda tecnica che sa di già visto.

Un leak svela il design di Realme C31

Dopo essere stato scovato nei database dell'NBTC e dell'FCC, in queste ore il leaker SnoopyTech ha pubblicato in rete alcuni render relativi a Realme C31: come si può vedere nell'immagine sottostante, il device del colosso cinese è atteso in due colorazioni e con un design nato dall'unione di diverse linee di pensiero.

Frontalmente possiamo notare un design classico (per non dire sorpassato) degli smartphone Android di fascia economica: notch centrale a goccia con cornice inferiore piuttosto pronunciata. Sul retro, invece, registriamo con stupore la presenza di un modulo fotografico triplo con un design molto più accattivante e contemporaneo.

Sono queste le specifiche tecniche di Realme C31?

Le ultime indicazioni su Realme C31 indicano la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W – piuttosto scarsa considerando la mole della batteria – e Android 11 con la Realme UI 2.0; purtroppo il nuovo smartphone di Realme sa già di vecchio considerando che Android 12 è ormai disponibile agli OEM da quasi 6 mesi.

Il device dovrebbe montare un display da 6.5 pollici a risoluzione HD+ con un processore di fascia bassa, possibilmente UniSoC. Purtroppo non ci sono informazioni per quanto riguarda la configurazione della fotocamera principale né per il probabile prezzo di lancio. Torneremo sicuramente a parlare del device nel corso dei prossimi giorni, quando ulteriori leak sveleranno le caratteristiche complete del device di fascia economica.