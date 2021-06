Realme C21 torna in offerta su Amazon a soli 91,87€. Il ribasso del 29% produce uno sconto effettivo di 37,13€ e rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Uno smartphone economico ma valido: Realme C21

Il design con cui Realme C21 si presenta è semplice eppure elegante. Appartenente alla fascia economica di smartphone è un modello da prendere in considerazione. Disponibile nella colorazione Cross Black acquista una marcia in più.

La visione dei contenuti è resa immersiva da un display Mini drop con ampiezza di 6.5 pollici. La risoluzione HD aiuta l'esperienza visiva finale grazie anche ai bordi sottili e all'ottimo rapporto schermo/corpo.

Per quanto riguarda il processore questo è un MediaTek Helio G35 che viene abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazioni per un utilizzo fluido. La memoria è espandibile fino a 256 GB mediante MicroSD.

Nonostante il dispositivo sia di fascia entry level, la fotocamera è degna di nota. È infatti presente una tripla fotocamera adornata dall'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale ha una risoluzione di 13 megapixel mentre le altre due lenti vantano una risoluzione di 2 megapixel. In tal modo si possono scattare fotografie in macro e in bianco e nero. La registrazione dei video avviene in 1080 pixel e volendo anche in Slow Motion.

La batteria è un'altra caratteristica degna di nota visto che ha un valore di 5000mAh utile ad arrivare fino al giorno dopo senza problemi.

Tra le altre features sono di rilevanza il lettore istantaneo di impronte digitali e il suo essere Dual SIM.

