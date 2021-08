Il sub brand di OPPO ha presentato ieri il Realme GT 5G, il GT Master Edition e il suo primo laptop soprannominato Realme Book Slim in India. L'attesissima serie GT e il PC portatile sono stati annunciati durante un evento di lancio tenutosi verso l'ora di pranzo (orario locale indiano). Contestualmente a ciò, ha tenuto altri show in Europa e Cina per il debutto dei prodotti next-gen.

Realme Book: le caratteristiche

Gli eventi di lancio in India e Cina sono iniziati contemporaneamente alle 12:30 IST / 15:00 Pechino / 07:00 UTC. Prima di arrivare sugli scaffali dei negozi indiani, la serie Realme GT è stata resa disponibile al di fuori del Paese. Quindi, il modello indiano potrebbe avere le stesse specifiche della variante cinese, compreso il SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Realme GT 5G Master Edition, d'altra parte, racchiude un processore Snapdragon 778G; fra le altre caratteristiche troviamo: una grande batteria, un display AMOLED e un'elevata frequenza di aggiornamento.

Come accennato in precedenza, Realme Book è il primo laptop del noto sottomarchio di OPPO. Il PC sottile e leggero racchiude processori Intel Core di 11 generazione. Inoltre, questo ultrabook da 14 pollici funziona con il sistema operativo Windows 10. È dotato di una batteria robusta che offre un'impressionante autonomia di 11 ore con una sola carica. A parte questo, il laptop è dotato di un telaio metallico dall'aspetto premium e viene venduto in due opzioni di colore molto accattivanti. Si potrà scegliere tra due colorazioni: una grigia e una blu.

Per quanto riguarda il display, il portatile offre una risoluzione di 2160×1440 pixel, abbinata a un rapporto di aspetto di 3:2. Inoltre, c'è un Corning Gorilla Glass in cima per una maggiore sicurezza. I dettagli sulla versione di questo Gorilla Glass sono scarsi al momento. Offre 400 nit di luminosità di picco. I processori Intel Core i3 e Core i5 di 11 generazione sono accoppiati alla scheda grafica integrata Iris XE. Inoltre, il laptop è dotato di un'efficiente soluzione di raffreddamento a doppia ventola.

Il laptop verrà fornito con 16 GB di RAM LPDDR4x e offre uno spazio di archiviazione SSD PCIe da 512 GB. Per la connettività, ha un jack per cuffie, una USB 3 di tipo A, una porta USB 4 di tipo C/Thundebold e una USB 3 di tipo C. Inoltre, il laptop è dotato di supporto Wi-Fi 6 e dispone di speaker stereo Harman Kardon. Funziona su sistema operativo Windows 10 ma è previsto Windows 11 entro la fine dell'anno-

Il Realme Book con 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione integrato sarà venduto al dettaglio per CNY 4.299 ($ ​​663). La variante più grande con 16 GB di RAM e 512 GB di storage costerà CNY 4.699 (circa $ 725). Il Realme Book sarà in vendita in Cina il 25 agosto.

OPPO

Elettronica