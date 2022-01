Realme 9i senza segreti: ecco il design e le specifiche

A seguito della presentazione di Realme GT 2 Pro e del nuovo notebook Realme Book Enhanced Edition, un ineditoleak svela le specifiche e i render di Realme 9i dopo che il device era stato ripreso dal vivo in seguito alla pubblicazione di un video. Atteso al lancio il prossimo 10 gennaio, lo stesso giorno della presentazione di HONOR Magic V, Realme 9i rappresenta il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese.

Un leak svela i render e le specifiche di Realme 9i

Realme 9i arriverà sul mercato in due colorazioni, nero e blu, con un telaio in plastica e una fotocamera punch hole posizionata nell'angolo superiore sinistro del display. Secondo le informazioni pubblicate in rete, sappiamo che lo smartphone monterà un display LCD IPS da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con rapporto telaio/display del 90.8%, luminosità massima di 480 nits e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Sotto la scocca in policarbonato è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 680 con supporto alla reti 4G, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; la batteria da 5000 mAh è accompagnata dalla ricarica rapida a 33 W. Sul retro la fotocamera tripla dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP, un sensore per foto ritratto da 2 MP con apertura f/2.4 e un sensore macro da 2 MP; frontalmente, invece, è atteso un sensore da 16 MP con apertura f/2.1.

Le altre specifiche tecniche svelano il supporto Dual SIM, lo slot per la microSD, modulo Wi-Fi da 2.4-5.0 GHz, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C e molto altro.