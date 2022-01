Realme 9i: ecco il design dal vivo del nuovo medio-gamma

Nelle scorse ore abbiamo scoperto che Realme 9i verrà presentato il prossimo 10 gennaio – lo stesso giorno di lancio di HONOR Magic V -, e quest'oggi abbiamo l'opportunità di scoprire il design dal vivo di Realme 9i grazie a una serie di immagini provenienti da un video leak che riprende il nuovo device di Realme nella sua versione finale.

Realme 9i si mostra in alcune immagini dal vivo

Realme 9i si presenta con un telaio in policarbonato con gli angoli leggermente smussati: sul fondo troviamo il jack audio da 3.5 mm, la porta USB Type-C e il foro per il microfono ambientale, mentre sul lato sinistro è visibile il carrellino per la SIM e il bilanciere del volume; a destra, invece, è presente il tasto di accensione con il sensore per le impronte integrato. Il display di Realme 9i dispone di una fotocamera punch hole nell'angolo superiore sinistro e cornici ottimizzate il giusto per un device di fascia media.

I rumor circa le specifiche tecniche del device di Realme parlano di un pannello IPS LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 680, supporto fino a 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno e Android 11 con la Realme UI. Sembra piuttosto probabile che monti una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W, una fotocamera frontale da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla con sensore da 50 MP, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.