Realme 9i: ecco quando arriverà il nuovo device di fascia media

Con tutta probabilità il lancio di Realme 9i avverrà il 10 gennaio, o almeno questo è quello che viene indicato in rete a seguito di un rumor pubblicato dal leaker Abhishek Yadav per via di un teaser rilasciato dalla stessa azienda. Il design del device, come si può notare dal teaser sottostante, prende in prestito qualche dettaglio dal modello Realme GT Neo2 come la fotocamera posteriore rettangolare.

Il lancio di Realme 9i avverrà il 10 gennaio?

Il design, inoltre, svela che il device di fascia media monterà un sensore di impronte laterale integrato all'interno del tasto di accensione e spegnimento, mentre le ultime informazioni provenienti da Geekbench e AliExpress parlano del processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, Android 11 con la Realme UI 2.0 e la connettività 4G – la variante 5G non sembra essere prevista.

Posteriormente dovrebbe trovare posto un sensore principale da 50 MP, mentre il display con frequenza a 90 Hz dovrebbe montare anche una fotocamera selfie da 16 MP. Venendo al resto della scheda tecnica, il rapido passaggio su AliExpress fa menzione di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W, il jack audio a 3.5 mm, due colorazioni (nera e blu) e un prezzo di lancio da fascia media.

È probabile che scopriremo ulteriori informazioni sul device nel corso dei prossimi giorni, come spesso accade grazie ai leak dell'ultimo minuto.