Realme presenta Book Enhanced Edition: stesso design ma più potente

Dopo l'arrivo di Realme GT 2 Pro, in queste ore il colosso cinese ha presentato anche Realme Book Enhanced Edition, ovvero la nuova versione del notebook Realme Book adesso munita di un hardware più spinto e in grado di offrire prestazioni ideali anche per un utilizzo più impegnativo.

Realme Book Enhanced Edition: caratteristiche e design

La novità più importante del nuovo laptop di Realme è senza ombra di dubbio l'introduzione del processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione. Si tratta di un quad-core (8 thread) con 8 MB di cache L3 in grado di raggiungere i 4.5 GHz in single core. L'incremento prestazionale è accompagnato da una nuova generazione di ventole per dissipazione attiva del calore che, rispetto al vecchio modello, garantiscono il 32.7% in più di raffreddamento.

Secondo le informazioni pubblicate dalla compagnia, il nuovo processore Intel di undicesima generazione è in grado di garantire fino al 21.8% in più di prestazioni multi-core rispetto la CPU Intel Core i5-1135G7 presente nel vecchio modello. Il notebook disponibile inoltre di 16 GB di RAM LPDDR4x, 512 GB di spazio interno di tipo SSD NVMe, Windows 11 e Microsoft Office.

Il display di Realme Book Enhanced Edition è identico al modello precedente: si tratta di un pannello da 14 pollici a risoluzione 2160 x 1440 pixel con rapporto di forma in 3:2, gamma cromatica 100% sRGB e luminosità massima pari a 400 nit. La batteria da 54 WHr garantisce fino a 12 ore con playback video a risoluzione 1080p e supporta anche la ricarica rapida Dart Flash Charge da 30 W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo laptop di Realme è disponibile in pre-ordine in Cina con le vendite al pubblico a partire dal 7 gennaio. L'unica versione disponibile con Intel Core i5 e 16/512 GB è disponibile al prezzo di 4700 yuan, circa 650 euro al cambio, nelle colorazioni verde e grigio. Non ci sono informazioni circa il commercio all'estero.