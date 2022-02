Realme 9 vs Realme 9 Pro vs Realme 9i: quale comprare?

Da qualche giorno Realme 9 Pro series è disponibile in Italia e, come spesso accade quando si parla di device Realme, rappresenta una scelta molto valida per chi è alla ricerca di smartphone con ottimo rapporto qualità prezzo. Quale comprare tra Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+ e Realme 9i? Ecco una comparazione che ci auguriamo possa in qualche modo aiutarvi nella scelta del vostro nuovo smartphone Realme.

Realme 9 Pro vs Realme 9 Pro+ vs Realme 9i: quale comprare?

Design

Partiamo fin da subito dal design dei tre nuovi device di fascia media. Inutile sottolineare che il singolare telaio posteriore di Realme 9 Pro+ è forse l’aspetto più iconico di questa nuova serie di device considerando che cambia colore quando esposto al solo. Il modello Realme 9 Pro presenta lo stesso identico design del fratello maggiore a eccezione della feature sopracitata, mentre Realme 9i è ugualmente accattivante nella sua fascia di prezzo ma evidentemente manca dei dettagli che invece troviamo negli altri due device.

Display

Anche in questo caso Realme 9 Pro+ è il modello che ha dalla sua un vantaggio esclusivo: l’utilizzo di un pannello AMOLED che garantisce scuri molto profondi e colori ben saturati. Il modello Realme 9 Pro monta invece un pannello IPS con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre Realme 9i è basato sempre su un pannello IPS LCD ma in questo caso con frequenza a 90 Hz.

Hardware

Dal punto di vista delle prestazioni, il processore MediaTek Dimensity 920 5G presente su Realme 9 Pro+ offre una spinta in più rispetto allo Snapdragon 695 5G di Realme 9 Pro, sebbene entrambi offrano pieno supporto alla connettività 5G. Realme 9i, di contro, monta il processore Snapdragon 680 provvisto solo di connettività 4G. Dal punto di vista software entrambi i modelli Realme 9 Pro series sono basati su Android 12 con la Realme UI 3.0; Realme 9i è invece basato su Android 11 con la Realme UI 2.0.

Fotocamera

Oggigiorno uno degli aspetti più importanti per uno smartphone è la fotocamera. Realme 9 Pro+ rappresenta la punta di diamante tra i tre considerando il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS – è lo stesso sensore che troviamo sull’ancora ottimo OPPO Find X3 Pro. Gli altri due modelli, Realme 9 Pro e Realme 9i, montano rispettivamente un sensore principale da 64 e 50 MP: sono validi per la maggior parte delle condizioni di scatto ma non garantiscono la qualità del sensore Sony di fascia alta.

Batteria

In questo particolare contesto i modelli Realme 9 Pro e Realme 9i hanno un vantaggio esclusivo rispetto al modello Realme 9 Pro+ in quanto montano batterie più capienti, ma con una ricarica rapida più lenta rispetto quella da 65W di Realme 9 Pro+.

Prezzi

Considerando le varie differenze tra i tre modelli, potete valutare quale risponde meglio alle vostre esigenze dal punto di vista economico: