Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition: a breve e con un design unico

A pochi giorni di distanza dal leak che aveva svelato la presenza di una singolare “limited edition” di Realme 9 Pro+ etichettata come Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, in queste ore un teaser ufficiale pubblicato dal colosso cinese svela che questa interessante variante sarà presentata in Thailandia domani, 12 aprile.

Ad oggi, a parte le immagini teaser pubblicate in rete, non abbiamo ulteriori informazioni ufficiali su cui basarci: fortunatamente, però, la probabile scheda tecnica è stata già svelata in quanto con tutta probabilità identica a quella di Realme 9 Pro+.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition è pronto al lancio?

Il device è atteso con un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensore di impronte integrato con monitoraggio del battito cardiaco e vetro Gorilla Glass 5. Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il processore MediaTek Dimensity 920 con 6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2, mentre sul retro ci si aspetta una fotocamera tripla con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4; frontalmente si parla di una fotocamera punch hole da 16 MP.

In tutta probabilità la batteria sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 60W, mentre il sistema operativo è quasi certo che sarà Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità massima fino a 1000 nit, sensore di impronte integrato con monitoraggio del battito cardiaco e vetro Corning Gorilla Glass 5;

Processore MediaTek Dimensity 920 con 6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2;

Fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.4;

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo e Dolby Atmos;

Dimensioni: 160.2 × 73.3 × 7.99 mm;

Peso: 182 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano) 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 60W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

