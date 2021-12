Realme: tre innovative tecnologie per la gamma di smartphone GT 2

La gamma di smartphone Realme GT 2 può vantare tre interessanti novità che l'azienda ha ufficializzato in anteprima mondiale: una cover posteriore in materiale bio-polimerico, una fotocamera ultra-wide a 150° e l'Innovation Forward Communication.

Tre anteprime mondiali di Realme nel settore smartphone

La cover posteriore di Realme GT 2 Pro prevede un materiale bio-polimerico, utilizzato come alternativa ecologica alle materie prime fossili che contribuiscono al riscaldamento globale. Il materiale a base biologica SABIC ha superato non solo l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ma anche rigorosi standard di regolamentazione ambientale come REACH, RoHS e EPEAT.

GT 2 Pro è anche il primo smartphone ad offrire una fotocamera ultragrandangolare da 150°: il sensore ultra-wide espande il campo visivo del telefono del 278% rispetto al campo di 84° della fotocamera principale.

Realme ha anche sviluppato la prima modalità di fotocamera fisheye al mondo, in grado di produrre una prospettiva sorprendente o un effetto di profondità di campo ultra-lungo.

Infine, Realme GT 2 Pro è dotato di un sistema Antenna Array Matrix composto da tre tecnologie: la prima tecnologia al mondo di commutazione d'antenna a banda ultra larga (HyperSmart), un Wi-Fi Enhancer e la tecnologia NFC (Near Field Communication) a 360°.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di Realme.