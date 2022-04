Realme 9 5G, spunta il prezzo in UE: è il medio gamma da acquistare?

A distanza di poco più di un mese dal lancio in Cina di Realme 9 5G, in queste ultime ore un nuovo leak svela il probabile prezzo al lancio in Europa del nuovo medio gamma del colosso cinese. Come sappiamo la serie 9 di Realme è costituita da numerosi device, ovvero: Realme 9, Realme 9 5G, Realme 9 5G SE, Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+.

Di questi solo i modelli Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+ e Realme 9i sono disponibili all’acquisto in Europa, ma con tutta probabilità sta per aggiungersi anche il sopracitato modello Realme 9 5G.

Reame 9 5G: è questo il prezzo di lancio per l’Europa?

In base a un nuovo leak pubblicato in rete, con tutta probabilità il medio gamma di Realme dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 278 euro nella variante con 4 GB di RAM e 128 GB nella colorazione Meteor Black; purtroppo non ci sono indicazione circa il prezzo della variante più spinta con 6 GB di RAM, ma è probabile che scopriremo ulteriori indicazioni nel corso dei prossimi giorni.

Scheda tecnica