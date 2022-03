Realme 9 5G è ufficiale con la Speed Edition, la più interessante

Dopo varie indiscrezioni e rumor, in queste ore Realme svela ufficialmente Realme 9 5G e Realme 9 5G Speed Edition: si tratta di due smartphone di fascia economica che vanno a rinforzare la serie Realme 9 lanciata qualche giorno fa in Italia.

Piccole differenze a parte, Realme 9 5G e Realme 9 5G Speed Edition ruotano attorno allo stesso concetto che ha portato il colosso cinese al quinto posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa: un design giovanile e un rapporto qualità/prezzo molto marcato.

Realme 9 5G e 9 5G Speed Edition: caratteristiche e design

Realme 9 5G monta un display LED IPS da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità massima pari a 600 nit; niente sensore di impronte integrato che invece trova posto lateralmente assieme al tasto di accensione/spegnimento. Il display è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate che garantistico un rapporto display/telaio del 90.5%, mentre lateralmente troviamo una fotocamera punch hole da 16 MP. Sul retro è invece presente una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, un sensore B&N da 2 MP e un sensore da 2 MP per gli scatti macro.

Sotto il cofano è invece presente il processore MediaTek Dimensity 810 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Piuttosto completa la connettività con il supporto dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, 5G e GPS. Bene la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W ma un po’ meno Android 11 con la Realme UI 2.0 – ci aspettavamo Android 12 con la Realme UI 3.0.

Per quanto riguarda Realme 9 5G Speed Edition, possiamo circoscrivere le differenze solo in alcune aree piuttosto limitate: il design è praticamente identico ma trova posto un display leggermente più ampio e con una frequenza di aggiornamento più spinta (6.6 pollici a 144 Hz) e processore e RAM più prestanti (Qualcomm Snapdragon 778G con 6/8 GB di RAM). Per il resto non ci sono differenze di nota.

Scheda tecnica Realme 9 5G

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con luminosità massima di 600 nit e frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

Processore MediaTek Dimensity 810;

4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con la microSD;

Fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore B&N da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

Jack audio da 3.5 mm, supporto Hi-Res Audio e sensore di sblocco laterale;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA (N1/N28A/N41/N77/N28), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 18 W;

Dimensioni: 162.5 × 74.8 × 8.5 mm;

Peso: 188 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Scheda tecnica Realme 9 5G Speed Edition

Display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con luminosità massima di 600 nit e frequenza di aggiornamento a 144 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 778G;

6/8 GB di RAM LPDDR4x RAM con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con la microSD;

Fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore B&N da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

Jack audio da 3.5 mm, supporto Hi-Res Audio e sensore di sblocco laterale;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30W;

Dimensioni: 164.4 × 75.8 × 8.5 mm; Peso: 199 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità

Realme 9 5G Speed Edition sarà disponibile a partire dal 14 marzo nelle colorazioni Starry Glow e Azure Glow al prezzo di circa 240 euro al cambio nel modello 6+128 GB e circa 270 euro al cambio nella variante con 8+128 GB. Realme 9 5G, invece, è anch’esso atteso il 14 marzo nelle colorazioni Stargaze White e Meteor Black al prezzo di promozionale di circa 180 euro al cambio con 4+64 GB e circa 210 euro al cambio con 6+128 GB.