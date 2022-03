Realme 9 4G leak: colorazioni, varianti e molto altro

A distanza di poche ore dalla presentazione di Realme V25, il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese che si mostra come un Realme 9 Pro (con qualche piccola differenza) per il mercato cinese, un inedito leak svela molti dettagli sull'atteso Realme 9 4G.

In base alle indicazioni pubblicate in queste ore dal famoso leaker Mukul Sharma, infatti, il modello RMX3521 già scovato all'interno dei database del BIS; NBTC, FCC, EMT e EEC, è pronto al lancio con il nome di Realme 9 4G.

Un leak svela quasi tutto su Realme 9 4G

Secondo il leaker, il nuovo smartphone 4G di Realme è atteso in due probabili configurazioni: una con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, e un'altra più potente con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Per quanto riguarda le colorazioni, invece, Realme 9 4G dovrebbe arrivare in almeno tre varanti: Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White.

La scheda tecnica di Realme 9 4G lo dipinge come un medio gamma in tutto e per tutto: si parla di un display da 6.6 pollici di tipo LCD IPS con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz – sarebbe la prima volta per uno smartphone Realme -, una fotocamera frontale di tipo punch hole da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla così costituita: sensore principale da 48 MP, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Molto interessante anche la batteria con l'ipotetico modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, mentre per quanto riguarda la connettività si parla del supporto dual SIM, Wi-Fi dual band, NFC e Bluetooth. Sharma, inoltre, ha indicato che la compagnia sarebbe anche pronta a lanciare la versione Realme 9 5G assieme a quella 4G: al momento, però, non ci sono indicazioni sulla probabile scheda tecnica del nuovo smartphone.

Si tratta di un inizio anno piuttosto ricco di novità per la compagnia cinese che, dopo il lancio europeo di Realme GT 2 Series e l'attesa per Realme GT Neo3, ha chiuso il 2021 con un incredibile crescita in Europa.