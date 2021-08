Realme 8 5G ha appena ottenuto il supporto per l'espansione della RAM dinamica con il nuovo aggiornamento rilasciato di recente.

Realme 8 5G: cosa comprende il nuovo update?

Il sub brand di OPPO ha spinto la funzionalità di espansione della RAM virtuale su molti dei suoi smartphone lanciati di recente. La funzionalità è arrivata per la prima volta nel Realme Narzo 30 5G e poi nello smartphone X7 Max 5G. Ora, la compagnia ha rilasciato l'espansione della RAM, nota anche come funzionalità di espansione della RAM dinamica, per il dispositivo di fascia media con modem 5G, il Realme 8.

Il nuovo update del firmware porta il numero di versione RMX3085_11.A.19. Offre 2 GB di supporto per l'espansione della RAM dinamica. Per coloro che non lo sapessero, la feature utilizza parte dello spazio della memoria interna e la utilizza come memoria virtuale; è abbastanza utile per gli utenti che hanno poca RAM per l'uso.

Oltre a questa funzione, l'aggiornamento apporta correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Introduce anche la nuova patch di sicurezza Android al mese di luglio 2021.

Il Realme 8 5G ha un display LCD da 6,5 ​​pollici con risoluzione FHD+. Ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una luminosità di picco di 600 nits. Ha una fotocamera da 16 megapixel nella parte anteriore per i selfie. Nella parte posteriore, vanta un sistema a tripla lente con obiettivo primario da 48 megapixel, lente macro da 2 megapixel e sensore monocromatico da 2 megapixel.

È alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Ospita una batteria da 5.000 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 18 W. È dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale per la sicurezza dei dati degli utenti. Si avvia immediatamente con Android 11.

