Il 24 giugno prossimo Realme annuncerà i telefoni Narzo 30 LTE e 5G in India. Prima del debutto però, un noto informatore online ha condiviso le configurazioni e le varianti di colore di entrambi i telefoni. La variante 5G è già disponibile in molti mercati (anche da noi), e quella 4G sta per arrivare.

Realme Narzo 30 senza 5G: cosa cambia?

Secondo il tipster, Narzo 30 4G e 5G saranno disponibili in due opzioni da 6 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. È probabile che entrambi i dispositivi arrivino in due colorazioni denominata “Racing Blue” e “Racing Silver”.

Il leakster ha ipotizzato che il Narzo 30 4G potrebbe costare Rs 11.499 (~$155) o Rs 11.999 (~$162), mentre il Narzo 30 5G potrebbe costare tra i 13.999 (~$188) o i 14.499 rs (~$195). Al momento, Narzo 30A e Narzo 30 Pro 5G sono già in vendita in molti mercati con un prezzo medio di 121 e 223 dollari, rispettivamente.

Specifiche tecniche

Narzo 30 4G e Narzo 30 5G hanno uno schermo punch hole LCD IPS da 6,5 ​​pollici che supporta la risoluzione FHD+. I dispositivi sono alimentati, rispettivamente, dal chipset Helio G95 e dal chip Dimensity 700.

Entrambi i telefoni hanno una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il sistema a tripla fotocamera sui prodotti include una main camera da 48 Megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un macro da 2 megapixel. Per la sicurezza dei dati, sono stati dotati di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Narzo 30 e Narzo 30 5G sono stati equipaggiati con la Realme UI 2.0 e con il sistema operativo Android 11. Sono supportati da una batteria da 5.000 mAh. Si dice che il primo disponga della fast charge cablata da 30 W, mentre il secondo supporta la ricarica da 18 W.

