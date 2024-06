Realme 12 Pro+ 5G con 512GB di memoria a PREZZO WOW (eBay)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di acquistare uno smartphone eccezionale a un prezzo molto più basso. Dunque non aspettare troppo, vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Realme 12 Pro+ 5G a soli 390,99 euro, anziché 469,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci anche il codice promozionale PSPRGIU24 al momento del pagamento.

Dunque ricapitolando, puoi avvalerti di un ribasso del 14% già applicato, più di un ulteriore sconto di 15 euro da applicare prima di completare l’acquisto, per un risparmio totale di ben 79 euro. Inutile dire che dovrai essere velocissimo perché i pezzi venduti sono già molti, le richieste alte e le unità disponibili poche.

Realme 12 Pro+ 5G: smartphone TOP a prezzo vantaggioso

Sono moltissime le caratteristiche che rendono Realme 12 Pro+ 5G uno degli smartphone più interessanti del momento. Vediamole insieme:

Display: è dotato di un display curvo spettacolare da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz rinforzato da un doppio vetro che ha uno spessore di 0,55 mm.

è dotato di un con refresh rate da rinforzato da un doppio vetro che ha uno spessore di 0,55 mm. Performance: monta il potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da 12 GB d RAM e una memoria interna da 512 GB.

Fotocamera: gode di una fotocamera posteriore Sony IMX890 con OIS da 50 MP e una frontale da 32 MP.

gode di una posteriore e una frontale da 32 MP. Altri punti di forza: sicuramente possiamo notare una super batteria che si ricarica velocemente, la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e la possibilità di inserire fino a due schede nano SIM.

Una vera bomba che oggi puoi avere un prezzo stracciato. Quindi non aspettare che l’offerta sparisca, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Realme 12 Pro+ 5G a soli 390,99 euro, anziché 469,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra ricorda di inserire il codice promozionale PSPRGIU24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.