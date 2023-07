realme 11 Pro+ 5G: 5 motivi per acquistarlo al Prime Day in super sconto

Lo abbiamo già dissezionato nella recensione completa di qualche giorno fa e sappiamo quanto il realme 11 Pro+ 5G sia davvero un connubio incredibile di qualità elevata e prezzo stracciato rispetto ai competitor. Un prezzo che oggi, in occasione dell’Amazon Prime Day 2023, è ancora più basso: realme 11 Pro+ 5G 12+512GB è acquistabile all’incredibile prezzo di 449€, ben 70€ in meno rispetto al prezzo di listino e 20€ in meno rispetto alla promo lancio di qualche settimana fa.

Nelle scorse settimane abbiamo provato a lungo realme 11 Pro+ 5G 12+512GB, utilizzando il modello Astral Black, forse meno “stiloso” rispetto alla versione Sunrise Beige (con back cover in finta pelle) ma decisamente più sobrio per un utilizzo quotidiano, ed ecco quali sono secondo noi i motivi principali per non farselo sfuggire al Prime Day:

Prezzo: il motivo numero uno per acquistare realme 11 Pro+ 5G è il prezzo assolutamente esagerato di oggi, a soli 449,00€ si tratta di un affare, senza se e senza ma. Display di Alta Qualità: il display AMOLED curvo con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz è, senza dubbio, uno dei migliori mai testati su un medio di gamma e ha poco da invidiare rispetto ai top di gamma. In pieno sole in spiaggia o nel buio di una stanza questo display offre sempre una qualità di visione eccellente. Fotocamera Principale al top: la fotocamera principale da 200MP del Realme 11 Pro+ offre immagini dettagliate e riproduce accuratamente i colori. Il sensore Samsung da 200MP ISOCELL GM3 consente di scattare foto bellissime in condizioni di piena luce ma va alla grande anche con gli scatti notturni. Durata della Batteria: con una batteria da 5,000mAh, il Realme 11 Pro+ garantisce un’ottima durata, permettendoti di utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo più lungo senza doverlo ricaricare. Nelle prove che abbiamo effettuato questo smartphone ci ha consentito di arrivare fino a sera pur con un utilizzo intenso di social network, email, Skype e WhatsApp. Ricarica Rapida: il dispositivo offre una soluzione di ricarica da 100W, permettendoti di ricaricare rapidamente la batteria quando si esaurisce. Il caricatore incluso è veramente potentissimo e può essere usato anche per ricaricare notebook e altri dispositivi dotati di USB-C.

Il realme 11 Pro+ 5G ha tutte le carte in regola per essere il best buy tra gli smartphone in offerta oggi al Prime Day 2023, un acquisto da fare a occhi chiusi sapendo di aver preso il Re dei medi di gamma ad un prezzo incredibile.

