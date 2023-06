Realme 11 Pro 5G e Pro+ 5G su Amazon in PROMO LANCIO: dove trovarli

Realme 11 Pro e Pro+, smartphone 5G di nuova generazione, sono finalmente disponibili in Italia ed è già possibile accaparrarseli. Approfittando della promo lancio, puoi portare a casa questi eccezionali device a prezzo decisamente concorrenziale. Potenti entrambi, di seguito le loro caratteristiche tecniche principali con relativi prezzi e disponibilità su Amazon.

Realme 11 Pro e Pro+: prezzi e promo su Amazon

Entrambi prodotti di fascia premium, si tratta di device particolarmente potenti.

Realme 11 Pro 5G

Design in pelle vegana per un look premium, realizzato in collaborazione con Matteo Menotto, che rispecchia in pieno quello che c’è sotto la scocca. Potente processore MediaTek Dimensity 7050 5G affiancato da 8GB di RAM e 128/256GB di storage. Eccellente autonomia energetica, grazie alla combinazione di una batteria da 5000 mAh supportata dal sistema di ricarica rapida da 67W. Eccezionale il display curvo AMOLED, luminosissimo e con supporto a 1 miliardo di colori e a un refresh rate di 120Hz. Eccellente il comparto fotografico, che punta su un sensore ProLight con OIS da ben 100MP.

Disponibile in due colorazioni, su Amazon è disponibile in promozione il modello 8/128GB a 339,99€ invece di 379,99€:

Realme 11 Pro+ 5G

Il modello “Plus”, va da sé, è ancora più potente. Simile nella scheda tecnica, le differenze principali sono:

fotocamera OIS da 200MP con “SuperZoom”;

con “SuperZoom”; selfie camera da 32MP;

ricarica rapida da ben 100W ;

; storage e RAM in quantità più elevata.

Anche in questo caso, il processore è il potente MediaTek Dimensity 7050 5G, supportato – come anticipato – da ben 512GB di storage e 12GB di RAM. Disponibile in due colori anche lui, è possibile prenderlo in promozione a 469,99€ invece di 519,99€:

Insomma, non resta che scegliere quale modello preferisci e prenderlo adesso in promo lancio su Amazon. Riceverai i nuovi Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.