Realme ora ha oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo; tuttavia, segnaliamo che l'India rimane il suo più grande mercato di riferimento.

Realme: un successo dopo l'altro

All'inizio di quest'anno, a marzo, Realme aveva rivelato di avere circa 70 milioni di utenti sparsi in tutto i pianeta. Non di meno, aveva comunicato di aver venduto 42 milioni di smartphone l'anno scorso. All'epoca, la società ha affermato che mirava ad avere una base di utenti globale di 100 milioni di utenti entro la fine di quest'anno. Realme ha raggiunto questo obiettivo con largo anticipo rispetto alla data prefissata.

Madhav Sheth, CEO di Realme India ed Europa, ha rivelato che la piccola realtà cinese ha ora più di 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Di quei 100 milioni di utenti, circa 50 milioni provengono dall'India, il che lo rende il più grande mercato per il marchio.

Ciò non sorprende dato che Realme è stato lanciata in India come sub brand di OPPO e durante i primi anni l'azienda era presente esclusivamente nel suddetto mercato. Sono passati solo un paio d'anni da quando la società ha iniziato ad espandersi in altre regioni del mondo.

Il brand si prepara ora al debutto di nuovi smartphone nel mercato internazionale. Ieri abbiamo fatto la conoscenza del Realme Flash, pubblicizzato come il primo telefono Android al mondo a supportare la ricarica wireless magnetica. La società ha anche lanciato due modelli di caricabatterie wireless magnetici MagDart ma non ci sono ancora le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità nei diversi mercati internazionali. Staremo a vedere.

