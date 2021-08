Come tutti sappiamo, di solito ci sono nuovi smartphone da gennaio a marzo e da agosto a ottobre di ogni anno. All'inizio di oggi, l'handle Weibo ufficiale di Realme ha annunciato l'imminente “Realme Flash“. La società ha rivelato che questo smartphone diventerà il primo device Android con ricarica wireless ad assorbimento magnetico.

Realme Flash: facciamo il punto

Questa è la prima volta che Realme annuncia ufficialmente questo smartphone, anche se ci sono state numerose voci e speculazioni su questo dispositivo.

Dal poster trapelato, possiamo vedere che il Realme Flash ha un design a forma di anello al centro della parte posteriore. Proprio come la serie iPhone 12, dovrebbe esserci un elemento magnetico all'interno della back cover. Questo prodotto sarà in grado di connettersi ad accessori esterni come il caricabatterie wireless magnetico, cover costruite appositamente e molto altro ancora.

Tuttavia, a differenza del Magsafe dell'iPhone 12, il Realme Flash potrebbe portare una ricarica rapida wireless magnetica assistita. Secondo i rapporti, la potenza di ricarica potrebbe superare i 50 W. Questo elemento renderà anche la suddetta tecnologia la ricarica wireless magnetica più veloce al mondo. Di fatto, la potenza di ricarica della serie iPhone 12 è di soli 10 W circa.

Secondo i rapporti precedenti, il caricabatterie wireless magnetico del sub brand di OPPO sarà molto sottile e leggero. I rapporti mostrano che questo caricabatterie sarà in grado di soddisfare le esigenze di ricarica quotidiane.

Tuttavia, l'azienda ha in cantiere anche un altro caricabatterie wireless magnetico che supporta la ricarica rapida. Il suo spessore complessivo sarà molto più elevato. Il design interamente in metallo sarà necessario per un'efficace dissipazione del calore per la ricarica in modalità wireless.

Oltre al caricabatterie wireless MagDart, cos'altro offrirà il device? Questo smartphone sarà dotato di un display perforato e di una tripla configurazione della fotocamera posteriore. Sotto il cofano, avrà l'ultimo processore di punta di Qualcomm, Snapdragon 888. Questo chip sarà accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il telefono supporterà un connettore USB di tipo C. Per quanto riguarda il software, sappiamo che utilizzerà l'interfaccia utente Realme 2.0 su Android 11.

