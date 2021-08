Realme è il marchio di smartphone in più rapida crescita di sempre; secondo quanto si evince, ha appena raggiunto la quota di 100 milioni di spedizioni in soli 37 mesi.

Realme: continua senza sosta la sua crescita

Il marchio tecnologico cinese è cresciuto tantissimo e rapidamente da quando è stato introdotto come sub brand di OPPO nel 2018. Alla fine del 2020, l'azienda ha stabilito un record diventando il marchio più veloce a raggiungere la quota delle 50 milioni di spedizioni. Meno di un anno dopo, la società stabilisce un altro record mondiale. Secondo Strategy Analytics, questa è ora ufficialmente la compagnia più veloce di sempre a spedire 100 milioni di smartphone in un lasso di tempo così contenuto.

Secondo il rapporto, Realme ha impiegato solo 37 mesi per ottenere tale risultato, passando da zero a 100 milioni di spedizioni. Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics, afferma che questo è l'unico marchio negli ultimi 25 anni ad aver raggiunto questa impresa. In altre parole, il giovane brand è persino più veloce di Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi e molti altri ancora.

Inoltre, sempre secondo quanto si legge dal documento pubblicato dalla società di analisi, la crescita di realme è stata fortemente trainata dal mercato cinese e indiano. In effetti, Madhav Sheth, CEO del marchio per l'India e l'Europa, ha recentemente rivelato che circa 50 milioni di utenti di smartphone Realme provengono dall'India.

Non è tutto, questo è attualmente anche il brand di telefonia in più rapida crescita in Cina: ha registrato un'enorme crescita di HoH del 175% nel suo paese d'origine durante la prima metà del 2021.

In India invece, l'OEM ha conquistato la 4a posizione durante il trimestre di debutto del secondo trimestre 2018. Attualmente, nel secondo trimestre dell'anno corrente, l'azienda deteneva una quota di mercato del 14% nel paese.

OPPO

Smartphone