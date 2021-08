Realme Book Slim dovrebbe disporre di uno schermo 2K e di una CPU i5 di Intel di 11a generazione. La compagnia cinese dovrebbe lanciare il suo primo laptop in India e in Europa il 18 agosto. Prima del suo debutto, il device è apparso in più fughe di notizie e presso alcuni portali per la certificazione online, lasciandoci intendere alcuni dei suoi dettagli. Ora, Realme ha spoilerato le prime presunte caratteristiche chiave del primo laptop in arrivo.

Realme Book Slim: cosa sappiamo?

In precedenza, è stato confermato che il Realme Book Slim sarebbe stato alimentato dal processore Intel di 11a generazione. Ora, il teaser conferma che ci sarà un processore Intel i5. Inoltre, il teaser rivela che il laptop presenterà un rapporto schermo 3:2 con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel). In particolare, il display avrà cornici sottili e il device in totale sarà abbastanza leggero e sottile. È anche confermato che avrà una gamma di colori sRGB al 100%.

Inoltre, Realme ha recentemente condiviso un poster che ostentava un'importante caratteristica del laptop. Realme Book Slim verrà fornito con la funzione PC Connect dell'azienda che consentirà agli utenti di eseguire il mirroring dello schermo del telefono Realme sul laptop.

Oltre a questo, il laptop dovrebbe avere un display da 14 pollici con 300 nit di luminosità di picco. Vanterà fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD. Si prevede inoltre che offrirà una maggiore sicurezza agli utenti grazie al fingerprint incorporato.

Il laptop avrà una batteria da 54 Wh e supporto per la ricarica rapida da 65 W. Non mancherà una porta USB di tipo C, una porta USB 3.2 Gen 1 e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il laptop dovrebbe funzionare con l'ultima versione di Windows.

