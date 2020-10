Ci stiamo avvicinando al mese di uscita delle console next-gen, ovvero le nuove Xbox Series X/S e PlayStation 5, ma ci sono ancora tantissimi videogiocatori che vorrebbero tornare a giocare alle vecchie glorie del passato. Non sempre, infatti, la retrocompatibilità con i titoli del passato è presente nelle console di nuova generazione e i costi per acquistare ogni singola storica periferica sono davvero proibitivi. Ecco allora che arriva in soccorso il LABISTS Raspberry Pi 4 Model B attualmente in grande sconto su Amazon.

LABISTS Raspberry Pi 4 Model B con doppio sconto su Amazon

Questo dispositivo, tecnicamente, è dotato del nuovo processore BCM2711B0 che comprende una CPU quad-core A72 a 1,5Ghz molto potente (4 volte più potente di Raspberry Pi 3B+), connessione wireless a doppia banda 2.4 GHz e 5 GHz con standard 802.11b/g/n/ac, connessione LAN veloce fino a 1 Gbps e Bluetooth 5.0.

Il Raspberry Pi 4 ha una doppia porta micro HDMI: ognuna può essere collegata a un monitor separato o ad una TV, permette di uscire su uno schermo a una risoluzione fino a 4K @ 60 fps o supportare due monitor fino a 4K @ a 30 Hz.

Nella confezione è presente una MicroSD da 64GB di Classe 10 precaricata con NOOBS che rende semplice l’avviamento del sistema grazie al sistema LAKKA appositamente studiato per il retro gaming. Presenti inoltre porte 2 porte USB 3.0 e 2 porta USB 2.0: il Raspberry Pi 4 B è il primo con porte USB 3.0, che hanno un bandwidth massimo teorico di 625 MBps. Queste non servono solo per l’archiviazione, ma soprattutto per l’utilizzo di altre periferiche come ad esempio il Coral USB Accelerator di Google, che aiuta nelle operazioni di intelligenza artificiale, per permettere il collegamento con il PC o con periferiche esterne come i due controller inclusi dotati di funzione asse giroscopico e doppia vibrazione. I motori vibranti del controller sono integrati nelle impugnature laterali e forniscono un feedback preciso durante il gioco, migliorando l’immersione e il realismo degli scenari di gioco.

Il tutto è messo in sicurezza da surriscaldamento grazie ad una ventola con 2 modalità di raffreddamento: modalità di silenziosa e la modalità a piena velocità. È dotato anche di LED che lampeggia quando il dispositivo è in funzione, per aggiungere anche quella nota di colore che non guasta mai.

Dalle dimensioni di appena 29 x 22.6 x 8.6 cm e il peso di 1.3 Kg, questo dispositivo rappresenta la scelta giusta se state cercando di entrare nel mondo del retro gaming. L’offerta Amazon consente di acquistarlo al prezzo di 101,35 euro, scontato del 30% rispetto al costo di listino. Inoltre, solo fino a domani 10 ottobre 2020, potete approfittare di un ulteriore sconto di 10 euro tramite coupon da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

